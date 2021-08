El peligroso reto viral de caminar sobre canastas que ha dejado varios heridos +VIDEOS

El MilkCrateChallenge, es el arriesgado reto de TikTok de caminar sobre canastas y ya ha dejado personas heridas debido a su complejidad.

El mismo consiste en intentar subir y bajar, sin caerse de las cajas de plástico, montadas como si fueran una escalera. Este reto de caminar sobre canastas ya ha dejado personas heridas debido a su riesgo.

Aunque una sola caja puede soportar muchos kilos, montadas una encima de otra son muy inestables, lo que hace que el desafío sea tan difícil. En múltiples videos, difundidos en las redes sociales, se puede ver a personas cayendo de la parte superior de la estructura al suelo de forma peligrosa, incluso sobre el cuello, espalda y brazos.

Crate Challenging 😂😂 For Entertainment purposes only do not try this at home #fyp #viral #cratechallenge

Sin embargo, algunos lograron completar todo el recorrido sin caerse: una de ellas fue Shauntica Williams, apodada 'sweet_tic' en Instagram, quien detalló a theGrio que decidió pasar el reto por capricho e, incluso, ganó unos 800 dólares.

La cuenta de Twitter 'Official Milk Crate Challenge News Source' compartió un clip. En el mismo se muestra a un hombre subiendo y bajando la escalera inestable mientras se preparaba un cigarrillo. "Un hombre con el nombre de White Mike ha establecido un nuevo récord mundial, siendo la primera persona en completar el Reto de la Caja de Leche mientras lía un canuto", comentó.

A man by the name of White Mike has set a new world record, being the 1st person to complete the Milk Crate Challenge while rolling a blunt🤯🥇 pic.twitter.com/V4RdzAWRhd

— Official Milk Crate Challenge News Source🥛 (@SirVstudios) August 21, 2021