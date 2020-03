El sintetista José Hoek ha vuelto con todo al mundo de la música

El sintetista venezolano agrega dos sencillos nuevos a su recorrido musical en colaboración de artistas venezolanos. José Hoek lanzó al mercado dos singles, en colaboración (featurings) con artistas de la talla de Ventura, la cual tiene de invitados a la banda caraqueña Bridges, así como Silueta con el rapero Atípico.

Una experiencia sonora que combina texturas y espacios distintos, abriéndose camino en la electrónica moderna. José Hoek logra conjugar géneros y ofrecer una pieza armónica a

partir de un sintetizador.

Desde el 7 de febrero están disponibles Ventura y Silueta en todas las plataformas digitales. Ventura ft. Bridges es un track cuya narrativa está basada en un paseo por Ventura Boulelvard, Los Angeles y que explora un mensaje de esperanza ante las expectativas que pueden tener dos personas entre sí. El sonido está basado en el rock neo – psicodélico de bandas australianas

como Pond y Tame Impala.

Por otro lado, Silueta ft. At pico es un mix de hip hop melódico con sonidos electrónicos y de rock que evocan influencias directas de artistas de la categoría de N.E.R.D y Mac Miller. Es una canción que narra un viaje amoroso desde una perspectiva espacial. Ambos temas fueron grabados en Hoek Sound Lab, ubicado actualmente en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Además, Hoek busca expandirse en el mercado musical debutando en la cinematografía con su cortometraje Hoek’s í Delta, el cual presenta 5 temas de sus discos anteriores; Ida y Vuelta. Con esta pieza, está participando en diversos festivales internacionales de cine.

El corto está basado en una época de desarraigo en la cual vivi solo en Bogotá y estaba

refugiado en la música. La pieza audiovisual fue escrita y dirigida por el director venezolano Vadim Lasca.

Al trabajo de José Hoek, se suma el apoyo del artista Ricardo é Arispe durante 2019, con quien realiz una instalaci n visual ó ó denominada N mada, la cual fue presentada dentro del marco ó de una importante exposici n de arte y tecnolog a en ó í Caracas, y que posteriormente ser a compartida en diversas í plataformas digitales. La trayectoria de Hoek tambi n se ha é podido presenciar en colaboraciones como m sico invitado de ú Viniloversus, Recordatorio y Ava Casas.

¿Cuál es la inspiración musical para José Hoek?

Nació desde temprana edad, gracias a grandes artistas y agrupaciones, quienes han formado parte de sus referencias y han servido de inspiración para sus composiciones. Entre ellas Air, Broadcast, Tame Impala, Pond, The Cure, Joy Division, New Order, Thom Yorke, Modeselektor, Lali Puna, Arca. “No creo mucho en los géneros. Cuando agarro una guitarra generalmente toco algo de The Cure. Cuando estoy tocando un sintetizador, suelo bromear con algún track de Devo, ú New Order o Human League”. confesó Hoek.

«Además, acerca de su proceso creativo, asegura que le gusta componer mientras graba. “Pocas veces desarrollo un concepto antes de entrar al estudio. Por lo general, narro vivencias en

paridad con los sonidos que se van gestando. Me gusta partir de un sintetizador. Suelo grabarme a m mismo. Me gusta la fluidez en el estudio» argumentó el artista.

La música de José Hoek explora la interfaz entre el sonido y la geometría. Ello se fundamenta en que el nombre “Hoek” deriva de la palabra holandesa que significa “ángulo” o “rincón”, adoptada como consecuencia de comentarles a un sintetistas que sus comienzos fueron en una esquina de su casa.