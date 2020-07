¿Te Sabes Alguna? El Top de las Canciones de Ruben Blades

Legendaria, épica... Pocos adjetivos van de la mano con la carrera de Rubén Blades, en el marco de sus 72 años de vida, y 50 de carrera, no hay mejor manera de homenajear a este ícono de la cultura musical latinoamericana que seguir disfrutando, y bailando en la cuarentena, de su música.

"Mi música no es política, una salsa protesta. Ese es el modo como ha tratado de llamarla alguna gente que no sabe cómo llamarla. Mi música es una canción urbana. Soy consciente de que lo que hago quizá no tenga impacto de la moda, es un producto a largo plazo. La canción, además de entretener, educa e informa. Es un trabajo que requiere dedicación.... Me interesa experimentar".