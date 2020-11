Elsa Raven: la mujer que quiso salvar la torre del reloj de 'Volver al futuro'

Hay personalidades que solo basta una escena o una frase para quedar en la historia. 脡ste, es el caso de la fallecida actriz

Interpretar a la mujer que asalta al 茅pico personaje de Marty McFly en 'Volver al futuro', para ayudar a rescatar la torre del reloj de la plaza mayor de Hill Valley.

脡ste, es uno de los personajes que marc贸 la carrera art铆stica de la fallecida actriz Elsa Raven a los 91 a帽os en su casa localizada en Los Angeles.

No todo fue cine en la carrera de Elsa Raven

La artista naci贸 en 1929 en Charleston, Carolina del Sur. Su carrera en la actuaci贸n vio sus primeros pasos en el teatro. Posteriormente, dio su salto a la pantalla grande obteniendo papeles en series de gran renombre y largometrajes como 'Hospital general', 'Los asesinos de la luna de miel', 'Terror en Amityville', 'El cartero siempre llama dos veces', 'El equipo A' o 'Amen'.

Hizo tambi茅n a Ida Straus en la aclamada pel铆cula 'Titanic'. Para hacer memoria, ella fue la mujer que opt贸 por quedarse con su marido en la hundida embarcaci贸n. Pese a que casi todas sus escenas fueron borradas, se puede ver la 茅pica y conmovedora escena en el videoclip de 'My Heart Will Go On' de la artista C茅line Dion. Tambi茅n, luci贸 en series de comedia como 'El pr铆ncipe de Bel-Air' y Seinfeld.

Durante los 90, hizo casi cuarenta cap铆tulos de 'Days of Our Lives' con distintos personajes. Su 煤ltimo papel fue en 2011, en el film 'Answers to Nothing'. Cabe destacar que miembro de la Academia de Cine y se tom贸 muy en serio su trabajo como votante. Ve铆a todas las pel铆culas que pod铆a.