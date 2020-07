La actriz Emma Guerrero dio muchos detalles que dejan retratado a José Ramón Barreto, por la filtración de su video íntimo. La mesa está servida. El escándalo del video XXX entre el actor venezolano y la influencer ecuatoriana no tiene ni rastros de haber llegado a su fin.

Recientemente, en una entrevista, Emma Guerrero dio detalles de su video con José Ramón Barreto y explicó que siempre fue el actor quien tuvo en su responsabilidad el material, desde que se filmaron.

Dos años después de la escena, Barreto dijo haber borrado todo hasta que el pasado martes 14 de julio. se filtró en redes sociales.

“Que quede súper claro que yo nunca tuve ese filme en mis manos. Todo el tiempo el video lo tuvo José Ramón Barreto y con los casi dos años de que se lo grabó, yo juraba que eso ya ni existía”.

Sin embargo, Guerrero nunca señaló al criollo como la persona que filtró el video. No obstante, aclaró que tomará acciones legales contra el que haya subido el video a las redes sociales: "yo no tengo idea de quién pudo haber sido y si tengo el presentimiento, no puedo decirlo ahora".

Guerrero confesó que, con esa filtración, la afectaron emocional y públicamente por delatar su privacidad sin consentimiento.