¿Se Vengará? Emma Guerrero Explotó Luego de Difusión de Video Sexual

Ya han pasado varios días de la difusión del video íntimo entre la influencer Emma Guerrero y el actor venezolano José Ramón Barreto. Sin embargo, la joven ecuatoriana relató que la investigación del caso está en manos de la policía local.

Aunque ha tratado de mantenerse con fortaleza, la joven modelo agradece a su madre el apoyo incondicional en una situación tan lamentable como la suya.

Por otra parte, mantiene la fortaleza de que todo estará bien y que la gente olvide ese video, pero a la vez, criticó a todos aquellos que aún comentan cómo pudo grabarse mientras tenía relaciones sexuales con el criollo que hizo el papel de Bolívar en la serie de Netflix.

"Me he mostrado fuerte en redes sociales, porque soy una mujer fuerte, allá la gente basura que quiere seguir viendo mi video algo que es privado, cada quien con su consciencia. A los que me dicen ‘por qué te grabaste’, ya, brother, o sea, perdóname, es el momento. Me pasó a mí, qué bueno que no te paso a ti, simplemente no critiques y no lo hagas”, expresó la influencer Emma Guerrero.