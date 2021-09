EN FOTOS: ¿Nueva novia? Ella es Daymar el secreto mejor guardado del Chyno

A pocos días de confirmar su ruptura con Natasha Araos, mucho se ha especulado sobre el nuevo amor de Chyno Miranda.

Pese a que él mismo no lo ha hecho oficial, una nueva imagen publicada en redes dejó entrever la identidad de su nueva acompañante sentimental.

Se trataría de una modelo venezolana, identificada como Daymar Mora. El cantante publicó una instantánea junto a la chica, la cual borró a los pocos minutos.

Sin embargo, Chyno parece estar más que decidido a hacer público su romance, pues en esta ocasión no ocultó el nombre de usuario de la afortunada.

¿QUIÉN ES DAYMAR MORA?

De acuerdo con su información personal, la supuesta novia de Miranda es muy activa en redes sociales, donde destaca como modelo e influencer.

A sus casi cien mil seguidores, les comparte cada aspecto de su vida, incluyendo las imágenes de sus viajes y el crecimiento de su hijo.

Desde el nacimiento del bebé, no se le ha visto acompañada de ningún hombre, lo que desató los rumores de un posible reencuentro con Miranda.

Y es que aunque se le ha visto vinculada recientemente con el cantante, lo cierto es que ambos se conocen desde hace tiempo atrás. La propia Daymar lo confirmó compartiendo una imagen con Chyno que data del 2015.

Desde entonces, a la originaria de Barcelona no le han llovido los elogios por parte del artista, los cuales fueron reseñados por Elisa Beristain y Javier Ceriani en su programa Chisme No Like.

El presentador argentino sostuvo que la expareja de Chyno aún controla sus redes, motivo por el cual, su contenido personal desaparece a los pocos minutos.

"Acuérdate que su esposa también maneja sus cuentas. Si él está casado ¿por qué le da likes a otras mujeres? El chico está caliente", mencionó el argentino.

Solo queda esperar a la confirmación del intérprete, el cual insinuó que la infidelidad fue una de las razones por las que decidió culminar su relación con Araos.

"Esta parte me da mucho sentimiento, pero tengo que confesárselos y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa y mi hogar también y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año", mencionó entonces.