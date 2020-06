El cantante y compositor Pau Donés, ha fallecido este martes a los 53 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer.

Después de perder contra el cáncer de colon, Pau Donés que le había sido descubierto en agosto del año 2015, la popular banda comenzó a ser conocido en 1996. Su primer tema, ‘La Flaca’, se hizo tan famoso que hasta artistas de la talla de Juanes sacaron una versión de este hit. La canción, surgió gracias a una campaña publicitaria de Carácter Latino en la primavera del 97.

Tras este exitazo, llegaron muchos singles catalogados como "himnos" con los que Donés deslumbró a sus fans alrededor del mundo. Entre ellos se destacan ‘Depende’ (1998), ‘Bonito’ (2003), ‘Agua’ (2009) o ‘Grita’ (2009).

En los últimos meses, había vuelto a cantar para darle un nuevo aire a su carrera, al punto que estaba por sacar su decimocuarto disco.

‘Eso que tú me das’, nombre del primer tema del álbum ‘Tragas o escupes’, “es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, señaló Donés en su día.