En íntimo: Tiziano Ferro habló de su experiencia dentro del closet (detalles)

Fuente: Homosensual

A través de un nuevo documental, el cantante Tiziano Ferro se sincera sobre cómo fue la vida en el clóset.

Esta semana, a través de la plataforma Amazon Prime, se estrenará Ferro, un documental que toca la vida en el clóset de Tiziano Ferro. Además también indaga en varios peldaños oscuros en la carrera del italiano, como su adicción al alcohol y su problema con la bulimia.

Tiziano tuvo una exitosa carrera como artista de pop en español a principios del milenio. Sin embargo, en esos años, sus managers se esforzaron por mantener su orientación sexual oculta al público.

Hoy, Tiziano Ferro vive feliz en Los Ángeles totalmente fuera del clóset, al lado de su pareja Victor Allen. No obstante, su vida no siempre fue así de sencilla, o al menos eso relata él mismo en el documental Ferro. En esta nueva producción, que está completamente hablada en italiano, el exitoso cantante se sincera sobre muchos momentos difíciles en su vida.

En especial, de cuando las compañías discográficas no se sentían cómodas con la orientación sexual de Tiziano y hacían todo lo posible por esconderla.

Sus esfuerzos fueron tan intensos que designaron a una persona para revisar minuciosamente el guardarropa del intérprete y determinar si algo era demasiado gay para salir en público. Al respecto, él mismo declara en el documental:

«La industria musical hacía lo que hacía y es fácil echar la culpa a los demás, pero prefiero hablar de una concurrencia de culpas. La manipulación mental encuentra espacio si se lo das y yo no estaba listo para reafirmarme. Me entregaba porque me miraba al espejo y pensaba que no estaba bien».