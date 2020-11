Erika Buenfil reveló detalles íntimos de su romance con Luis Miguel

Fuente: Infobae.com

Erika Buenfil ya ha revelado en ocasiones anteriores que hace unos años sostuvo un romance con Luis Miguel, de quien sólo tiene buenos comentarios y ha elogiado su galantería y caballerosidad. Recientemente la actriz acudió como invitada al programa Netas divinas donde dio más detalles y reveló aspectos del affaire que tuvo con El sol de México a inicios de los años 2000.

Reveló algunos secretos sobre cómo el cantante la conquistó, reconoció que Luismi es muy detallista y sabe de qué manera halagar a las mujeres. Así lo dijo la rubia actriz:

“Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo, pero sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra; de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista”, dijo Buenfil frente a las conductoras del programa transmitido por el canal de televisión restringida Unicable.

La proclamada reina del TikTok mexicana recordó uno de los detalles que el intérprete de Será que no me amas tuvo con ella, cuando se reunieron en una playa mexicana para disfrutar su romance.

“El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita”, agregó. “Recuerdo que fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, agregó.

Incluso reveló que Mickey es sumamente detallista cuando está interesado en una mujer y que a ella en una ocasión le cantó una canción del dueto Sin bandera, sólo porque días antes le había comentado que era su favorita.

A pesar de que Erika admitió que nunca fue novia del cantante, sino que tuvieron sólo un romance en el que compartieron juntos, pero sin etiquetas, reconoció que Luis Miguel es un hombre encantador que sabe cómo tratar a una dama, además dijo que “siempre huele bien y siempre está bien vestido”.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás [su hijo]. Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, contó la actriz de melodramas como Amor en silencio.

Por último, la actriz mexicana confesó que recuerda y guarda con cariño aquel tiempo que compartió junto a Luis Miguel. “Él sabe, es un caballero. Todo era bonito y fue un momento precioso. La brisa del mar era perfecta, la música, él… hasta la lluvia era bonita. Fue un momento precioso, un cuento de hadas", agregó.

Apenas el pasado mes de mayo, Erika también había hablado al respecto del romance con Luis Miguel:

“Me fue bien, yo muy bonita, bonita (...) Ya pasó, todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi 16 años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita”, declaró en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Buenfil contó que su relación con El sol fue “muy padre”, aunque actualmente no mantiene ninguna comunicación con el cantante: “Finalmente hago mi vida, también él, y sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él. Ya estamos señores”.

La actriz contó que conoció a Luis Miguel en uno de sus conciertos en Monterrey, al que también asistió su madre. Aunque, no era seguidora de su música, decidió asistir porque no quería quedarse sin ver el show: “No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (...) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí. No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico", agregó.