Erika de la Vega enfurecida: “No soy ni seré comunista. Ni en esta ni en las próximas vidas”

Fuente: Revista Ronda

Erika de la Vega decidió enfrentar la polémica que se armó luego de que declarara que le agrada la propuesta de Joe Biden, lo que llevó a que la acusaran de ser “comunista”.

La venezolana reveló su preferencias políticas en una entrevista con el cubano Ismael Cala, en la que destacó el trabajo de Kamala Harris.

Harris es la compañera de fórmula del candidato demócrata y por lo tanto, actual candidata a la vicepresidencia. La controversia surgió porque muchos usuarios relacionan a Biden con el comunismo.

Ante esto, la también comediante decidió hacer público un comunicado en el que aclara la situación y defiende sus preferencias.

“Vengo de una familia cubana. Y todos huyeron de Cuba en momentos distintos”, comienza explicando De la Vega en Instagram, en un post titulado como su blog, En defensa propia.

La caraqueña expresó más adelante: “Todos huyeron de Fidel Castro y dejaron todo para ser libres”, dijo para agregar de forma tajante y escrito con mayúsculas: “No soy ni seré comunista. Ni en esta ni en las próximas vidas”.

A continuación, la animadora pasa a enumerar su actitud ante la administración de Hugo Chávez. “Siempre le dimos la cara al ‘gobierno’, mientras otros aplaudían o guardaban silencio”, escribió, haciendo referencia a las críticas que ella y Luis Chataing hacía en el late night Ni tan tarde.

“Esa posición nos costó nuestros trabajos. Nos botaron, nos cerraron puertas, nos señalaron, nos persiguieron y nos amenazaron”, expresó al artista.

“Nunca dudé en alzar mi voz contra Hugo Chávez. NUNCA”, relató en el comunicado.

De la Vega, igualmente, relata como tras haberse ido de país en 2012 en busca de libertad, regresó en 2016 para presentar su stand up. Le tocó entonces ver cómo le anulaban el pasaporte entrando al país.

“Me mandaron a decir que no hiciera ningún escándalo, porque si no, me quedaba sin pasaporte”, contó. “Entendí el mensaje. Desde ese día no he vuelto”.

Con relación a los que dijo de Biden y Harris, expresó que en lo que a políticos se refiere no cree en salvadores ni en héroes.

“No soy fan de ninguno, pero sí de la libertad y de la democracia. Y lucharé por tenerla y ejercerla, sea quien sea el presidente, sea quien sea el que mande, esté donde quiera que esté”, señaló.

Ya al final, manifestó: “No tengo la menor duda de que coincido con los sueños de la mayoría de quienes me han insultado, incluyendo a aquellos que responden a la manipulación de mis palabras, porque en el fondo todos queremos lo mismo: la libertad de Venezuela”, concluyó.