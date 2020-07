Luego de la separaci贸n en vivo para millones de personas, entre Will Smith y la presentadora Jada Pinket Smith, el tercero de la relaci贸n, August Alsina se pronunci贸 al respecto. El cantante de 27 a帽os destac贸 ciertos puntos que visualiz贸 en la transmisi贸n del programa de Facebook que vio a trav茅s de Instagram.

Por medio de una entrevista a la revista Vulture, mencion贸 que a煤n no hab铆a visto todo el programa. Pero, acert贸 en algo que mencion贸 la mujer, el romance que tuvieron fue un "enredo".

"si buscas la definici贸n de 'enredo', es una relaci贸n compleja y dif铆cil. fue exactamente eso. Creo que es solo el lenguaje que probablemente le llam贸 la atenci贸n a la gente. Pero definitivamente tengo que estar de acuerdo con que sea un enredo. Definitivamente fue algo complicado, una din谩mica complicada", expres贸 Alsina.

El joven dijo que no hay razones para tanto esc谩ndalo, con que Jada haya dicho que todo hab铆a sido un "enredo".

August Alsina acot贸 que, los comentarios sobre su amor铆o con la exesposa de Will Smith le ense帽aron una valiosa lecci贸n, y es que la gente piensa m谩s en c贸mo los ven otros, que c贸mo son cada uno.

"Pusieron a la gente en un pedestal, como, 'Este es intocable'", coment贸. Al cabo que agreg贸, que si pudiera volver atr谩s, lo har铆a tal cual como la primera vez.

"Creo que todo funcion贸 de la manera que deber铆a... No hay nada de lo que arrepentirse porque no es algo que buscaba. No es algo que buscara... Nadie se aprovech贸 de m铆 o fue depredador hacia m铆. Esto no es nada de eso".

Un mes atr谩s, fue 茅l quien dio el anuncio primero, en el programa "The Breakfast Club", de la presentadora Angela Yee. Y fue a partir de ese momento que los Smith decidieron abordar la realidad.

August Alsina: "No me gust贸 el sonido de eso"

Durante la entrevista con Vulture, habl贸 acerca de que su reputaci贸n estaba teniendo problemas, debido a que lo tildaron de robar la mujer de otra persona.

"Realmente no me gust贸 eso. No me gust贸 el sonido de eso, especialmente cuando no era la verdad", expres贸 y luego agreg贸 que, "no me gust贸 como eso comenz贸 a alterar mi vida y mis finanzas. Sent铆 que era necesario sacarlo de mi esp铆ritu y limpiar el aire".

El artista destac贸 que, ahora todos conocen todos los fragmentos de lo sucedido, y que no "tiene problema con nadie".

Hay que recordar que tanto Jada y Will Smith tuvieron un encuentro donde se revel贸 el amori贸 que tuvo con August Alsina, aunque mencion贸 que para ese momento el actor y ella, estaban separados. Aunque, Will no hab铆a autorizado que ellos estuvieran juntos.