Este es el motivo que llevó a Dolly Parton a rechazar dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Trump

El portal BBC Mundo informa que la cantante de country estadounidense Dolly Parton reveló que rechazó en dos oportunidades la Medalla Presidencial de la Libertad durante el gobierno de Donald Trump.

La artista dijo que no aceptó los galardones porque su esposo estaba enfermo y no quería viajar debido a la pandemia.

El mayo de 2019, el golfista Tiger Woods recibió la medalla del expresidente Donald Trump.

"Me ofrecieron el premio a la libertad desde el gobierno Trump. No pude aceptarlo porque mi esposo estaba enfermo. Luego me consultaron de nuevo al respecto y yo no hubiera viajado por la covid", aseguró.