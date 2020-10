Esto fue lo que dijo Julián Gil tras perder la custodia de su hijo Matías

Recientemente se conoció que la venezolana Marjorie de Sousa había obtenido la Patria Potestad absoluta de su hijo Matías, dejando atotalmente fuera de las decisiones que tengan que ver con la crianza y la vida del menor. Al actor y padre del pequeño solo le quedaría ser quien a

Tras años de batalla legal, por fin se dictó la sentencia, con la que seguramente quien ha salido perdedor es el infante, quien de ahora en adelante, si así quisiera De Sousa (su madre), no tendría más contacto con su papá.

Desde Turquía en medio del viaje que realiza con su novia Valeria Marín, el actor ha subido una historia a su Instagram en la que asegura que le «robaron descaradamente» la custodia de su hijo. «Amigos de la prensa, busquen el expediente», escribió.

La hermana de Julián expresó que el niño solo significa un cheque para Marjorie de Sousa, la madre.

"Suena duro, pero no, lamentablemente no lo extraño. Quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes", expresó el actor.