Esto le prometió la cantante Miley Cyrus a Gwen Stefani y Blake Shelton

La artista Miley Cyrus manifest贸 abiertamente su deseo de cantar en la boda de sus amigos Gwen Stefani y su prometido, Blake Shelton, quienes se comprometieron luego de cinco a帽os de noviazgo y tienen estipulado casarse durante el 2021.

Desde su cuenta de Twitter, la int茅rprete de聽Wrecking Ball se ofreci贸 para hacer una presentaci贸n en la ceremonia.

La respuesta de la vocalista de la agrupaci贸n No Doubt, fue 鈥済racias cachorra鈥.

ALSO @gwenstefani @blakeshelton I鈥檒l be your wedding singer! I promise to be on my best behavior. Or worst. whatever you want! It鈥檚 your special day! Cheers to loving you both almost as much as you love each other! 馃挆馃グ https://t.co/iz21PDiRGS

