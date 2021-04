Estos son los ganadores de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2021

La 27ª edición de los premios SAG que concede el Sindicato de Actores de Hollywood este domingo es una adaptación en tiempos de pandemia: las 13 estatuillas se entregan únicamente de modo virtual y en una ceremonia más breve y pregrabada, reseñó BBC Mundo.

Actores de The Trial of the Chicago Seven ("El juicio de los 7 de Chicago") se llevaron el máximo galardón de la noche en la categoría de mejor elenco en un largometraje.

La serie The Crown triunfó en la categoría de mejor elenco en una serie de drama, mientras que Schitt's Creek recibió el reconocimiento equivalente en el apartado de comedia.

El fallecido actor Chadwick Boseman recibió un galardón póstumo como mejor actor por su interpretación en el filme Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues") que co-protagonizó con la también ganadora de la noche en el apartado de mejor actriz, Viola Davis.

La ceremonia, que este año no tuvo anfitrión, celebra el trabajo de los actores en cine y televisión.

Algunos de los ganadores de este domingo ya habían sido reconocidos previamente en los Globos de Oro, como Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) y Mark Ruffalo (I Know This Much is True).

Alrededor de 120.000 miembros del sindicato estaban habilitados para votar en estos premios, según la revista Variety.

Los ganadores

Mejor elenco en una película: The Trial of the Chicago 7 o "El juicio de los 7 de Chicago" Mejor actor en un drama: Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom o "La madre del blues"

Mejor actriz en un drama: Viola Davis -Ma Rainey's Black Bottom o "La madre del blues" Mejor actor secundario en una película: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah o "Judas y el mesías negro" Mejor actriz secundaria en una película: Yuh-Jung Youn - Minari Mejor actor en una película para televisión o serie limitada: Mark Ruffalo - I Know This Much is True o "La innegable verdad" Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada: Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit

Mejor actriz en una serie de drama: Gillian Anderson - The Crown

Mejor actor en una serie de drama: Jason Bateman - Ozark

Mejor elenco en una serie de drama: The Crown

Mejor actor de comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Mejor elenco en una comedia: Schitt's Creek

Fuente: BBC Mundo