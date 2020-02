Estos son los pósters oficiales de la película de Monster Hunter protagonizada por Milla Jovovich

Sony presentó en el PAX East los nuevos pósters de la película basada en el popular juego de Capcom, donde Milla Jovovich será la protagonista encargada de dar fin a las enormes bestias.

Ha sido una buena temporada para Monster Hunter; su último juego, Monster Hunter World ha sido un éxito cuya expansión recién salida en 2019 recibió buenas críticas; pero la empresa no se detiene, pues ahora preparan una nueva entrega destinada a la pantalla grande dirigida por Paul W. S Anderson.

La película se estrenará el 4 de septiembre y en los pósters podemos apreciar a Milla Jovovich y Tony Jaa en sus mejores atuendos de cazadores básicos portando las armas estándar de hueso. Con información de Meristation.

Según el director, “hay una parte más exuberante de la película que refleja el aspecto más de jungla de Monster Hunter World. El clímax de la película se desarrolla en una parte de una antigua civilización”. Por lo que quizás nos arrojen más información del mundo de Monster Hunter con el film.

Choose your weapon. See the Official Teaser Posters for @Monster_Hunter, in theaters this fall. #PAXEast pic.twitter.com/aRt7K9WFwi

— Sony Pictures (@SonyPictures) February 28, 2020