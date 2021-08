EN PROBLEMAS: Ex participante de "La Voz Argentina" acusó a Ricky Montaner de maltrato

El cantante Ricky Montaner fue acusado de maltrato por parte de Jéssica Amicucci, exparticipante del show de talentos La Voz Argentina.

A través de un live publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete comentó que está pensando tomar acciones legales contra la producción.

"Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen", mencionó; y añadió: "Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕁𝕖𝕤𝕤 Maison (@jess.amicucci)

Pese a que no comentó si el hijo de Ricardo Montaner está implicado en la denuncia, Amicucci cuestionó a Lali Espósito y Soledad Pastorutti por respaldar al reguetonero, quien al parecer la maltrató verbalmente en una oportunidad.

"¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal", sentenció.

RICKY MONTANER EN PROBLEMAS

La polémica de la cantante, quien además pertenecía al team Mau y Ricky, comenzó por una pelea con su compañera Esperanza Careri.

Ambas debían interpretar una canción que presentó grandes fallas ante los ojos de los venezolanos, quien no dudaron en marcar sus errores durante el programa.

En ese momento, Amicucci responsabilizó a su colega de no haber querido ensayar, lo cual afectó la calidad de la presentación.

Aunque el patriarca de la familia Montaner decidió salvar a Jéssica, días más tarde, la joven fue eliminada en la etapa de "knockouts".

Jéssica Amicucci la del quilombo de ayer en #LaVozArgentina está bardeando en Instagram a la producción y a @MauYRicky 👇🏻 pic.twitter.com/EaiYqugns5 — Pampito (@PampitoOk) August 5, 2021

Desde entonces, la cantante perdió su lugar en la competencia, pero no ha dejado de resaltar que La Voz Argentina solo quiere desprestigiar su imagen.

"Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona", comentó entonces.

Hasta el momento, Ricky Montaner no se ha pronunciado sobre la polémica, sin embargo, su padre, para algunos internautas, la cantante solo quiere aumentar su popularidad a causa de los escándalos.

Jéssica de la voz me hace acordar a esas minas infumables que buscan lío por todo, por dios que densidad. Tómate un té de tilo hermana. — 𝑩𝒆𝒍𝒖 (@Belvuelta) August 30, 2021

jaja esa jessica diciendo que la paso mal en la voz y ahora subiendo videos de sus audiciones si amiga se re nota lo mal que la pasaste — ‏ً esti (@unstablelali) August 30, 2021