¡Así, disfrutando la música es como te recordaremos! Muchos años compartidos; fuiste uno de los fundadores de este movimiento. Solo le pedimos a Dios que nos llene de paz a los que quedamos acá, tu familia, hermanos y amigos. . Julio Rivera (Q.E.P.D.) Paz a su alma. 29- 06- 2020 _______ #GuacoΨ