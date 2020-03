Falleció Kenny Rogers, la «Leyenda del Country» a los 81 años

El ícono de la música Country, Kenny Rogers, conocido por sus éxitos como «Island in the Stream» y «The Gambler» murió por causas naturales a sus 81 años.

Su muerte fue confirmada por sus familiares el pasado viernes a través de Twitter; «la familia Rogers tristemente les anuncia que Kenny Rogers falleció anoche a las 10:25 pm a los 81 años. Rogers murió tranquilamente en casa y en paz rodeado de sus familiares.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

— Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020