Los fanáticos del grupo K-POP de Corea del Sur enardecieron las redes sociales con el lanzamiento del nuevo single "Stay Gold", que formará parte de su próximo álbum. El nuevo tema musical llega cuando la banda se convirtió en un hito de la música en Japón, con el historial de ventas más alto hasta el momento.

"Stay Gold", pasa a ser el gancho del disco "Map of The Soul", que pronto estará disponible y que atraerá al público y seguidores de BTS, a través de letras y música relajante pero con una vibra muy emocionante.

La lista musical japonesa "Oricon", publicó sus estadísticas de ventas mas recientes y destacó que el grupo K-POP está a la cabeza de su listado general para la primera mitad del 2020. Japón es el segundo país con mayor demanda en la industria musical después de los Estados Unidos.

Asimismo, expresaron que es la primera vez en 36 años en lograrse esta hazaña. Él último en alcanzarlo fue "El Rey del Pop: Michael Jackson", con su exitoso e icónico tema "Thriller", lanzado en 1984.

El lanzamiento oficial del disco "Map of The Soul", que incluye su tema estrella "Stay Gold" llegará el próximo 14 de julio del actual año. Para los Estados Unidos, habrá una versión en CD, que también incluirá nuevas canciones como: "On, Boy With Luv"; "Idol"; "Fake Love"; y mucho más.