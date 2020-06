FBF Este es el Top 5 de los Mejores Temas de Pink Floyd

La vida es un permanente desafío y en Caraota Digital, esto, es el pan nuestro de cada día. Es por ello que es mostramos el Top 5 de los míticos músicos Pink Floyd.

"High Hopes"

Pese a que muchos piensan que es aburrida, esta canción es tan épica y nostálgica que difícilmente olvidaremos. Es imposible que no nos ponga los pelos de punta y conmovamos al escucharla.

"Set the Controls for the Heart of the Sun"

Un single que, puede que para muchos no esté en los favoritos, si se escucha la versión del 'Live at Pompeii', vas a cambiar tu percepción hasta de tu propia vida. La canción es un adiós al rock psicodélico para mutar a progresivo.

"The Great Gig in the Sky"

Lo más recordado de, tanto la canción como un disco que generó millones de discos en ventas (no de los mejores de la música moderna), es que destaca por el conjunto de voces presentes en la misma. El híbrido de voces en los coros, la hacen memorable y muy especial.

La "vieja confiable" de Pink Floyd: "Wish You Were Here"

Puede ser una balada basada en extrañar a la persona a que alguien ama. Sin embargo, la canción que el grupo compuso para Syd Barrett, su fundador y ex líder, quien tuvo que acudir a un psiquiático para encarar una pesadilla personal, la banda le hizo un tributo con todo este disco.

"Echoes"

'Echoes' es todo y nada, al mismo tiempo. Este sencillo está compuesto y firmado por los 4 clásicos componentes de la banda, en lo que podría ser catalogado como un ejercicio de talento individualista. Tiene una mezcla de contextos, vanguardia sonora y musical, guitarra, locura, melancolía... Escúchalo y saca tus propias conclusiones.