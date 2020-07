Will Smith y Jada Pinkett, conforman un matrimonio que ha dado mucho de que habla. Recientemente, lo volvieron hacer, como en otras ocasiones han tomado los medios de comunicaci贸n como ventana para contar y arreglar sus conflictos e intimidades matrimoniales.

Gracias a un programa de Jada Pinkett que se transmite a trav茅s de Facebook y donde la Sra. de Smith, junto a la estrella, se han sentado cara a cara para poner las cartas sobre la mesa. Ambos han decidido tener una comunicaci贸n p煤blica donde han dado todo tipo de detalles sobre su vida extramatrimonial.

Todo este 鈥渢oma y dame鈥 entre la famosa pareja se ha dado a ra铆z de unas declaraciones, hace unos d铆as del rapero聽August Alsina, donde este asegura que el actor (Will Smith) ha consentido 鈥渟u bendici贸n鈥 para acostarse con su mujer, insinuando que lo suyo era una relaci贸n abierta.

El v铆deo de Will Smith y 驴La Hombr铆a?

Todo empez贸 con 茅l necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental

As铆 cont贸 Jada Pinkett, haciendo referencia sobre su relaci贸n con el rapero de 27 a帽os, August Alsina. La aventura inici贸 fue hace cuatro a帽os, justo en ese momento la uni贸n de los Smith estaba en turbulencias. Seg煤n reconoci贸 el propio actor, todo apuntaba a que terminar铆an.

Ante las confesiones de Pinkett, Smith sin mediar le pregunt贸

驴Y luego qu茅 hiciste, Jada?

Seguidamente respondi贸: 鈥A medida que pasaba el tiempo me met铆 en un tipo de enredo diferente con Augusto鈥, y sin vacilar, la mujer afirm贸 que esta hab铆a sido 鈥渦na relaci贸n, absolutamente鈥. Sin embargo, las cosas no fueron muy bien, seg煤n explic贸 la actriz: 鈥淪ent铆a mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relaci贸n, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de t铆 misma鈥.

