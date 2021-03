Filtran video de la hija de Ricardo Crespo donde revela más detalles del abuso sexual al que la sometió su padre

El portal La Sopa informa que, a varias semanas de haber denunciado a su padre, el actor Ricardo Crespo, por abuso sexual, la joven Valentina Crespo, confesó que llora en silencio.

Según el portal Diario Las Américas, se filtró recientemente un video antiguo de la adolescente, en el que compartió más detalles de su abuso.

El material, compartido a mediados de agosto en TikTok muestra la polémica revelación de Crespo, meses antes de revelar los ataques de su padre.

“Crees que puedes lastimar mis feelings (sentimientos) Mi mamá no me ha preguntado cómo me siento ahora, ni cómo estoy; y tengo que llorar siempre en silencio para no causarle más problemas”, escribió Valentina.

Este polémico material se une a las declaraciones que la joven compartió días atrás, en las que confesó que su padre la atacó sexualmente desde muy temprana edad.

“Solo tengo recuerdos de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa. Comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa”, comentó.

Del mismo modo, la exesposa de Ricardo Crespo se pronunció ante la prensa explicando que no tenía conocimiento del abuso al que fue sometida la joven.

“Mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá; yo le pregunté por qué y me dijo que desde que tenía la edad de cinco años su papá comenzó a tocar su cuerpo. Y mientras ella crecía, las agresiones sexuales fueron aumentando”, declaró.

Hasta el momento, Ricardo Crespo se encuentra detenido por las acusaciones, y de acuerdo con su expareja, este responsabilizó a la adolescente por los abusos.

En su testimonio, la mujer aseguró que cuando enfrentó al exGaribaldi, este confirmó los ataques pero expresó que todo fue culpa de Valentina.

“Ese mismo día decidí reclamarle a Ricardo y me contestó que sí lo había hecho, pero había sido culpa de mi hija“, concluyó la exesposa del actor mexicano de 45 años.

Fuente: lasopa