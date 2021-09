Gaby Spanic reveló el nombre de la persona que la acosa desde hace 13 años

La actriz venezolana Gaby Spanic sigue dando de que hablar y esta vez confesó que el periodista Gustavo Adolfo Infante la ha estado persiguiendo desde hace un tiempo.

Durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo, Spanic arremetió contra el periodista afirmando que él es el loco que la persigue.

La venezolana aparece en un capítulo del programa hablando con una compañera y revelando que tiene 13 años siendo seguida por un hombre que está al borde de la locura.

Spanic no dudó en hablar pestes del conductor farandulero al punto de decir que este la acosaba ni la deja en paz: "No me deja en paz. Es ese cobarde que no tiene los hue+¡s de darme la cara. Tú juraste destruirme pero no has podido ni podrás porque yo estoy con mi señor".

Además, la protagonista de La Usurpadora aseguró que Infante le pagó a la prensa para que mintiera, aunque ella se ha hecho la fuerte ante todos los problemas que tiene con el.

EL TERRIBLE EPISODIO QUE VIVIÓ SPANIC

Por otro lado, Gaby contó la terrible situación que vivió en su casa como si fuera el narcotraficante Chapo Guzmán.

"Habían cámaras como para humillarme y sacarme… Él le pagó a la prensa para que dijeran que eso era mentira cuando fue él quien inventó que yo envenenaba a mi hija de un año y medio- dos años, yo estaba haciendo la novela de mayor éxito en ese momento", insistió la venezolana.