La Warner Bros combate el racismo sistémico con su película "Just Mercy", la cual estará gratuita en todas las plataformas digitales durante el mes de junio. Esta medida de genialidad, servirá para educar a las masas involucradas en las protestas por la muerte de George Floyd, en los Estados Unidos.

El film, está ambientado en el libro "Just a Mercy: A Story of Justice and Redemption", que se enfoca en el trabajo de vida del abogado Brayan Stevenson, especialista en leyes sociales, y el cual está interpretado por el actor Michael B. Jordan.

Warner proporciona a la audiencia un recurso muy importante para las personas que tengan interés en los sistemas de opresión que afectan a las sociedades del mundo, y en especial en los Estados Unidos, reseñó New York Post.

El proyecto de estudio buscó la inclusión de los grupos representados por terceras personas o subrepresentados para ocupar papeles de reparto y puestos de equipo.

La película fue estrenada en diciembre del año 2019 y estudios realizados recientemente demostraron que la industria cinematográfica está virando a educar a las masas para acabar los sistemas de opresión. Tiene una duración de 137 minutos, categorizada como un drama biográfico que estuvo dirigida por Destin Daniel Cretton y coproducida por el mismo Michael B. Jordan.