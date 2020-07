"Te perdono mamá", la emotiva decisión de Gledys Ibarra (Video)

Luego del video donde denunció los ataques de extorsión que sufre por las amenazas de su hermano de haber abandonado su casa y su familia en Maturín, la actriz venezolana Gledys Ibarra perdonó a su madre en emotivo video.

"Te perdono mamá, mis últimas llamadas no eran para nada más que para decirte, que si yo me muero, tú te mueres. Quería que las dos nos quedáramos tranquilas, que te perdono, que no importa que, cuando yo tenía 10 años dijiste que necesitaba unos documentos y me reconociste como tu hija".