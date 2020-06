GLEE - Lea Michele Acusada de Racismo y Agresiones Psicológicas

La actriz principal de "Glee", Lea Michele fue acusada recientemente por discriminación racial y agresiones psicológicas contra su compañera Samantha Ware. El hecho ocurre luego de que Michele escribiera en su Twitter sobre las recientes protestas en Estados Unidos, por la muerte de George Floyd, de manos de la policía de Minneapolis.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020