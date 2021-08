¡Gran dupla! Gustavo Dudamel dirigirá “carta de amor” de Billie Eilish

El próximo viernes 3 de septiembre Billie Eilish estrena "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", y contará con la participación del director venezolano Gustavo Dudamel.

Se trata de un concierto especial de Disney+ y en el que Dudamel estará al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).

Es un tributo a Los Ángeles y una oportunidad perfecta para escuchar de principio a fin "Happier Than Ever" (2021).

Con Robert Rodríguez ("Sin City", 2005) como director junto a Patrick Osborne, este documental mezcla imágenes de la actuación de Eilish en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.).

La ganadora de siete Grammy, se mostró encantada por compartir escenario con el venezolano y el el guitarrista brasileño Romero Lubambo.

"Es muy emocionante poder hacer esto en mi ciudad natal, Los Ángeles, un sitio que realmente me hizo ser quien soy", apuntó Billie Eilish.

En cuanto a las partes animadas, recorre las calles de Hollywood y la costa californiana en un viaje a lugares clave de la biografía de Eilish.

Antes de interpretar la última canción del concierto, "Male Fantasy", la cantante asegura que esta actuación "ha sido una experiencia mágica, hermosa e increíble".

"Es un sueño hecho realidad", culminó.

El lado oscuro de la fama y la presión social son algunos de los temas que vertebran tanto su segundo álbum como este "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

Cabe destacar que esta alianza no es algo nuevo para Dudamel, ya que en la más de una década que lleva al mando de la orquesta angelina siempre ha apostado por unir los caminos de la música clásica y la música popular.