Grey's Anatomy ve la pandemia del coronavirus como el momento propicio para explorar cómo afecta a los trabajadores de la salud, de primera mano.

"Vamos a abordar esta pandemia con seguridad", dijo el CEO de Grey's Anatomy , Krista Vernoff, acerca de los planes de grabar la temporada 17. "No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no hacer la historia médica de nuestras vidas".

Aunque las grabaciones de la temporada 17 aún no han iniciado, justamente, debido a la pandemia, Vernoff manifestó que los escritores están laborando sin cesar para la generación de historias para el clan Gray Sloan.Â

"Nuestras conversaciones han sido constantemente sobre cómo mantenemos vivo el humor y el romance mientras contamos estas historias realmente dolorosas", dijo entre risas. Los escritores de la serie se están reuniendo con galenos de la vida real, quienes han relatado sus historias sobre cómo han estado manejando todo el tema de la pandemia de COVID-19.

"Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y están hablando de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen, es que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo son".