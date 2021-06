¡Guerra de bikinis! Ariana Biermann modela el mismo bikini que su hermana Brielle y su madre Kim (+ Fotos)

Las estrellas de Don't Be Tardy se han enfrentado en bikini. Kim Zolciak, quien saltó a la fama en The Real Housewives Of Atlanta, y sus hijas Brielle y Ariana, han modelado exactamente el mismo bikini rosa claro de Salty K Swim.

Primero Kim, de 43 años, lo hizo en 2020, luego Brielle, de 24, a principios de este año. Y el martes, Ariana, de 19 años, finalmente modeló el lindo traje de baño de dos piezas.

Kim es la diseñadora del divertido trajecito; lanzó su marca Salt K Swim hace un año en junio de 2020. La bomba rubia usó el traje durante el lanzamiento en 2020 y meses después, Brielle hizo lo mismo ya que las tres mujeres a menudo modelan la marca en Instagram.

Zolciak tiene otros cuatro hijos con su esposo de 10 años Kroy Biermann: Kaia, Kash, Kane y Kroy Jr.

Ariana, quien ha protagonizado RHOA, Don't Be Tardy y Don't Be Tardy For The Wedding, ha ido adoptando gradualmente el aspecto de su madre a lo largo de los años.

Cuando abrió su cuenta de Instagram en 2015 a la edad de 13 años, Ariana publicó imágenes de cuando era solo una niña. Pero en 2016, Arianna estaba modelando un bikini mientras conversaba con una caja de regalo y etiquetaba al patrocinador como una profesional.

Y al año siguiente, cuando tenía 15 años, adoptó el cabello largo y rubio característico de su madre gracias a un trabajo de tinte profesional en el salón de mamá.

En 2017 llevaba una cara llena de maquillaje con pestañas postizas como Kim e incluso agregó algunas mechas azules a su cabello. Para el verano de 2017, las publicaciones en bikini se convirtieron en la norma para la estrella que también se mantenía al día con su hermana mayor, Brielle, de 23 años. Y a finales de 2017 posaba con su novio Collin Lipman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ariana biermann (@arianabiermann)

A los 16, parecía mezclarse con otras celebridades, ya que se la vio posando con Post Malone. Al año siguiente se tomó una foto con Future en una fiesta.

Su madre, Kim, se ha convertido en una de las mayores bombas de la cadena Bravo. Y ha compartido con los fans a lo largo de los años cómo ha mantenido su gran apariencia.

En 2017, la estrella de Don't Be Tardy le dijo a E! Noticias que le han hecho trabajo en los senos y la sección abdominal, incluso agregando que podría tener más cirugías en el futuro. "Siempre pellizcaré si siento la necesidad de hacerlo", dijo la madre de seis hijos.

Sin embargo, ha sostenido que nunca le han hecho ningún trabajo en la nariz y los muslos. La rubia ha sido acusada muchas veces de remodelar esas áreas.

Debido a que la sirena Bravo tenía una nariz más llena antes de la fama, muchos creen que se hizo un trabajo para refinarla. Pero ella ha dicho repetidamente que todo es natural.

En agosto de 2015, Andy Cohen incluso le preguntó al respecto cuando estaba en su serie Watch What Happens Live. Cuando se le preguntó si le habían hecho algún trabajo en la cara, rápidamente le dijo a la persona que llamaba: "No". 'Te escucho, y escucho esto todo el tiempo, pero quiero que la gente entienda. Tuve un bebé en 2011, uno en 2012 y dos en 2013. Así que creo que el peso de todo eso ha afectado mi cuerpo... pero quiero decir, no, no lo he hecho '.