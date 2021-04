La recordada conductora de Mujer casos de la vida real, Silvia Pinal hizo público un conmovedor mensaje hacia su nieta, si bien no respaldó las palabras de Frida Sofía, le ofreció su amor.

Dejó claro que su experiencia, en el famoso programa de Mujer casos de la vida real le dio mayor sensibilidad en su condición de madre. Además que el objetivo fue siempre ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, exhortó a su nieta a resolver los problemas juntos desde el respeto y la unidad.

Enrique Guzmán no podía quedarse callado antes las declaraciones de su nieta Frida Sofía y a través del programa Ventaneando manifestó nunca haber tocado a su pariente y duda que la hija de Alejandra Guzmán recuerde algo de cuando tenía cinco años.

Sus palabras fueron proferidas con llanto y decepción hacia su nieta. Es importante, señalar que tanto Alejandra y Luis Enrique han ofrecido su apoyo al cantante.

“En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Pati”, comentó.