La actriz de Hollywood, Gwyneth Paltrow comentó que debido a la pandemia, su figura también se vio afectada y aumentó seis kilos los cuales tuvo que rebajar rápido tras someterse a dieta.

La actriz contó que los primeros meses de aislamiento le dio rienda suelta a su alimentación, "engordé mucho y realmente no quería hacer nada para mejorar mi situación”, comentó Paltrow a través de una conferencia en el evento virtual In Goop Health -The At Home Summit, transmitido por su canal de Youtube, según lo publicado por el diario La Nación.

"El problema de no ponerme límites es que mi estómago acabó sufriendo las consecuencias. Pero es que en ese momento no quería hacer nada al respecto, en verdad. Sentía que mi vino, mi pasta, mi queso y mis galletas me estaban ayudando a sobrellevar los días", comentó.

La actriz y empresaria de 48 años confesó que la comida fue su manera de llenar "vacíos emocionales” que sentía durante la pandemia y el aumento de muertes globales por COVID-19.

"Cuando empecé este programa de ayuno intuitivo, lo primero que pensé es si me dejaría volver a tomarme un cóctel algún día. Ya saben cómo soy: no hago trampas, no rompo el compromiso, soy muy disciplinada. Pero de verdad que en ese momento creía que no podría con ello. Echo de menos ciertas cosas, por supuesto”, reveló Paltrow.

La estrella de Marvel comentó que después de haber aumentado su peso habitual, se había contagiado de COVID-19; "mi metabolismo fue afectado por el coronavirus, no digería ninguna comida bien y me di cuenta de que este iba a ser un proceso de sanación mucho más largo".

Paltrow destacó que en su caso, su médico le recetó además suplementos de butirato, aceite de pescado, vitamina B, vitamina D3, selenio y zinc: "Son críticos para mí en este momento todo esos nutrientes; y después de 60 días respetando la dieta me siento increíble".