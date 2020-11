En la I edición del nuevo show de Caraota Digital "Happy Week", el venezolano Alfonso Medina recibió a una invitada de lujo.

El espacio conducido por el actor que se dio a conocer en la pantalla chica de Radio Caracas Televisión, arrancó repleto de energía y con el gentilicio venezolano presente en todo momento. Además, contó con la presencia de Gabriela Vergara quien fue partícipe del programa.

Vergara, al igual que el mundo entero, admitió que "todos hemos tenido una serie de adversidades por la pandemia".

"Me ha salvado la reapertura de los Gimnasios, tratando de ir todos los días y que no me vuelva loca".

Dentro de su intervención, hizo un viaje a la nostalgia a través de la telenovela "Trapos Íntimos", en la cual tanto Medina como Vergara participaron en la producción dramática. "La gente me recuerda mucho por la canción del grupo Malanga "Si tú no estás". Marcó el subconsciente de la audiencia".

Gabriela Vergara y sus recuerdos en Happy Week

La invitada, hizo retrospectiva en su carrera. Tras el "boom" de esta novela, "aunque me duele pensar que RCTV no está", me llamaron de México durante la grabación de Trapos Íntimos pude ir a hacer el cásting con la cantidad de obligaciones que tenía en el canal.

Además, indicó la criolla del tema: