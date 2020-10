Harry Styles alegra a sus fans, ¿estrenará el video de Golden?

El cantante británico Harry Style estrenará el video Golden, según información mostrada en su sitio web. El segundo álbum del artista como solista fue Fine Line, sin embargo ha sido su más reciente trabajo que le ha permitido explorar su faceta creativa.

Harry Style ahora se aventura con este nuevo material titulado Golden, del cual te comentamos cómo surgió.

Hace un año el portal DYKWYA de Harry Style participó en la conmemoración del día mundial de la salud mental, dedicaron mensajes personalizados a los usuarios que ingresaban a la web y escribían su nombre debajo de la frase Do You Know Who You Are? (¿Sabes quién eres?).

Ahora al estar en el portal de Styles y escribir tu nombre debajo de la misma pregunta, el internauta recibirá un mensaje indicando “You Are Golden” (Eres Dorado).

Según infieren los fans estas particularidades podrían tratarse de pistas para el nuevo video musical de Harry Styles, que corresponde a la canción Golden.