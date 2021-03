Hipocresía en Hollywood: la falta de mascarillas durante la Alfombra Roja en los Grammys 2021

De acuerdo a lo reseñado por el portal Daily Caller, a pesar de tener requisitos del uso obligatorio de máscara facial y mesas socialmente distanciadas dentro de la carpa al aire libre donde se llevaron a cabo los Grammy el domingo, las celebridades aún encontraron la manera de mostrar su hipocresía.

Los Ángeles se encuentra actualmente bajo un mandato de uso obligatorio de mascarilla, pero eso no impidió que las celebridades se quitaran las máscaras para tomarse fotos en la alfombra roja entre ellas.

Los artistas involucrados también se quitaron las máscaras una vez que subieron al escenario para aceptar sus premios, a veces incluso abrazando y besando a los presentadores.

El productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston, le dijo a The Hollywood Reporter que pensó en el diseño de seguridad para la entrega de premios hace un año cuando quedó claro que probablemente no habría una audiencia en vivo debido a la pandemia del coronavirus.

Hubo un puñado de medidas de seguridad implementadas, incluidas mesas socialmente distanciadas para que los nominados vean el espectáculo desde el interior de una carpa al aire libre, informó el medio.

"Como pueden ver, este año hemos tomado la decisión de distanciarnos socialmente del Staples Center, pero todavía les estamos transmitiendo desde el corazón del centro de Los Ángeles", dijo el presentador Trevor Noah durante el programa según lo reseñado por THR.

“Este no es un fondo de Zoom, ¿de acuerdo? Esto es real. Mi tío no va a caminar desnudo detrás de mí a pesar de que le dije que tenía una reunión importante. Eso no sucederá esta noche ".

Solo se les permitió la entrada a cuatro fotógrafos en la alfombra roja y se les pidió que se mantuvieran a más de cuatro metros de distancia de las celebridades. Sin embargo, Taylor Swift y sus colaboradores fueron vistos tomando fotos juntos sin máscaras. Doja Cat y Megan Thee Stallion también fueron vistos interactuando sin máscaras en la alfombra roja.

La propia Taylor Swift hizo un llamado a las personas a que no usaran máscaras cuando salieran a la calle durante una entrevista con Entertainment Weekly en diciembre.

"Quiero decir, uno piensa inmediatamente en los trabajadores de la salud que están arriesgando sus vidas y, a menudo, perdiendo la vida", dijo Swift al medio cuando se le preguntó qué pensaba acerca de las personas que no usan máscaras mientras están en bares en Nashville.

"Dios, esperas que la gente lo respete y entienda que salir por una noche no vale la pena el efecto dominó que causa", agregó. "Pero, obviamente, estamos viendo que mucha gente no parece tener los ojos abiertos a eso, o si lo hacen, a mucha gente no le importa, lo cual es molesto".

Beyoncé y Megan Thee Stallion aceptaron un premio a la mejor canción de rap y las dos se pararon lado a lado en el escenario sin máscaras.

Según los informes, el evento trabajó con expertos en Covid-19 para asegurarse que las personas siguieran los protocolos necesarios, según The Hollywood Reporter, pero de alguna manera no pudieron asegurarse de que las estrellas mismas estuvieran haciendo lo que se suponía que debían estar haciendo.

Si bien lo más probable es que no haya consecuencias para los productores de los Grammy o las celebridades que asistieron, los dueños de negocios en Los Ángeles enfrentan regulaciones estrictas del gobierno de la ciudad.

Un juez del condado de Los Ángeles dio luz verde a la solicitud de la ciudad de Burbank de cortar la electricidad en un restaurante que había desafiado las restricciones de coronavirus del condado. La ciudad presentó una orden de restricción temporal contra Tin Horn Flats exigiendo el cierre del restaurante, informó Fox News. El negocio había permanecido abierto tras la prohibición de comer en interiores en diciembre.

El restaurante compartió una declaración en Instagram antes de que el juez autorizara a la ciudad a cortar la electricidad.

“Simplemente NUNCA cumpliré”, decía la leyenda. "No por ningún motivo y no por el consejo de nadie".

"Elegí desobedecer las reglas que no tienen ciencia detrás de ellas y reglas que amenazan directamente mi sustento innecesariamente", continuó la leyenda. “Estas personas que implementan y siguen estas reglas NO representan mis valores ni mis creencias. Bajaré con mi barco si es necesario ".

Fuente: Daily Caller