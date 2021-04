Hugh Jackman dio un divertido mensaje de aliento por sus redes sociales después de haberse vacunado contra el COVID-19.

“La capacidad de curación de Lobezno no puede salvarme de la COVID-19, pero la vacuna sí. ¡Vacúnate!”, ha sido el aclamado mensaje que ha compartido el australiano en sus perfiles sociales. Un gesto, como indicábamos, que puede remover millones de conciencias si tenemos en cuenta que Jackman cuenta con casi 30 millones de seguidores en Instagram y más de 14 en Twitter.

Wolverine’s healing ability can’t save me from COVID. But the vaccine can. Get it! pic.twitter.com/oMuYiqr6Jr

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 8, 2021