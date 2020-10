El videoclip del tema producido en 1992 "I Will Always Love You" de Whitney Houston, ya batió la marca de mil millones de vistas en YouTube. La cantante es la primera de los noventa en ingresar a tal selecta distinción.

Uno de los hits románticos más aclamados de todos los tiempos es 'I will always love you', del soundtrack de la película "El Guardaespaldas" ("The Bodyguard"), sigue creciendo con la cantidas de reproducciones, junto con sus comentarios y "likes". Whitney Houston sigue dando de qué hablar Actualmente ya tiene con 1001 M de vistas, 5.4 millones de me gusta y cientos de miles de comentarios, donde muchos catalogan a la emblemática canción como de las más grandes en el género baladas de la historia. El material audiovisual fue publicado el 27 de septiembre de 2010. 10 años y un mes más tarde, ha alcanzado una cifra que muy pocos artistas pueden jactarse de hacerlo. Si alguien era la ideal para ocupar este lugar en el listado, esa era la gran Whitney Houston, quien murió a los 48 años de edad en un hotel de la localidad de Beverly Hills por una muerte tildada como "desconocida" por las autoridades forenses. No obstante, finalmente se reveló que la causa del deceso fue por una sobredosis entre Benadryl, Xanax, cannabis y Flexiril.