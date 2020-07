El pasado martes, el Gobierno de los Estados Unidos sancionó al presidente del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Sin embargo, no fue el único en llevarse un paquete de acusaciones internacionales; su esposa, la modelo Débora Menicucci, también se vio afectada.

Al parecer, la Miss Amazonas del año 2013, se tomó estas medidas de Estados Unidos muy a la ligera, aunque su visa habría sido revocada, impidiendo su ingreso al territorio norteamericano.

La exmiss Venezuela compartió en las historias de su perfil de Instagram, un payaso como burla a las acusaciones que recibieron ella y su marido. Cabe destacar que paradójicamente la animadora mantiene su cuenta en la red social privada para aquellos que intentan seguirla.

En ese sentido, el cuestionado presidente del TSJ, también se pronunció en sus redes sociales, ratificando su autonomía e independencia ante las pretensiones de gobiernos externos de involucrarse en lo que respecta a la soberanía de Venezuela.

Según reseñó EFE, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó por medio de un comunicado que sancionó tanto a Moreno como su mujer, debido a su vinculación con delitos de corrupción.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020