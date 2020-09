El pasado lunes se hizo viral en las redes sociales la reacción de Sascha Barboza, conocida en la Internet como Sascha Fitness, quien en su Instagram confundió a su esposo Andy con Edgar Ramírez. La polémica llegó a ojos de sus seguidores, quienes no creyeron lo que veían sus ojos, pues el famoso actor y la pareja de la influencer son "igualitos".

En sus historias de Instagram, Sascha destacó las reacciones de varios de sus fanáticos quienes también fueron víctimas del parecido entre ambos hombres.

Aunque no fue la única que cayó en su confusión visual entre Edgar Ramírez y su esposo, su hija Luna también cayó en la trampa y reaccionó al respecto, aunque no hay evidencias de ello.

La influencer de la salud y la vida sana mantiene a sus seguidores informados de las últimas tendencias en dietas y alimentos saludables. Es una actividad que realiza todos los días y a lo que se dedica la popular Sascha Fitness.

Por su parte, el famoso actor ha sido tendencia últimamente en las redes sociales, sobre todo en Twitter al darle su apoyo al vicepresidente Joe Biden y realizar duros comentarios y comparaciones entre Donald Trump y Hugo Chávez Frías.

Ramírez considera que el presidente norteamericano solo ha usado la carta de Venezuela para su campaña política y no como una solución a su patria, que ha sido azotada por el chavismo.

Pero los tuiteros piensan distinto y así se lo han recordado:

no me vengan a cancelar a edgar ramirez porque "es chavista" solo porque no apoya trump as he should

— elle 😺 (@l0velyelena) September 28, 2020