View this post on Instagram

En esta emergencia del virus se prueban los países y las personas, sobre todo se prueban los gobiernos y los sistemas políticos y económicos. Lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros se manifiesta al desnudo. Mientras en Italia abren las ventanas para cantar a voz en cuello y darse ánimo, en otras partes hay quienes acaparan productos esenciales y compran armas. Ayer un vecino vino con máscara y guantes de goma a preguntarme si necesitaba algo del supermercado. Recorrió la calle ofreciendo ayuda a los viejos, los enfermos y las mamás con niños chicos. Apenas pase la crisis voy a hacer una docena de empanadas chilenas para llevarle de regalo. -- -- The Coronavirus is testing countries and people; it is specially testing governments and political and economic systems. The best and the worst of each one of us is exposed in plain sight. While in Italy people open their windows and sing to cheer up the neighbors, in other places some people hoard essential products and buy guns. Yesterday one of my neighbors came protected with a mask and rubber gloves to ask me if I needed something from the supermarket. He has been offering help to the old, the sick and disabled, and mothers with young children in our street. As soon as the crisis is over I will make a dozen Chilean empanadas for him.