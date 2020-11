J Balvin afronta un año difícil: coronavirus y depresión. Todo sobre la salud del cantante

Fuente: Hola.com - diario de actualidad, moda y belleza

Ha querido ser sincero con sus seguidores que se preguntaban por qué no aparecía tanto en las redes sociales. El cantante colombiano J Balvin ha recuperado durante unos minutos su actividad en sus perfiles para contar que no atraviesa un buen momento personal. No es la primera vez que se siente de esta manera -hace un tiempo contó que había buscado ayuda profesional para solucionar un problema similar- y por eso asegura que no quiere engañar a nadie.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro” explicó después de poner nombre a su lo que le pasa: ansiedad y depresión.