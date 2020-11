Johanna Fadul se sometió a una operación para quitarle una "bolita" (detalles)

Fuente: Revista Ronda

La actriz colombiana Johanna Fadul, popular por su papel de Daniela Beltrán en la famosa telenovela de Telemundo, Sin senos sí hay paraíso, se sometió a una pequeña intervención quirúrgica para eliminar una “bolita” que le salió en la pierna izquierda.

“Me salió una bolita. Me van a quitar una bolita que tengo ahí que se empezó a poner como dura y la verdad, o sea no es nada maligno. Me habían hecho ya una ecografía y estaba todo bien, pero la vanidad, eso se veía muy feo”, dijo la colombiana de 35 años, quien regresó recientemente a canal hispano para pertenecer al elenco de Operación pacífico.

La modelo compartió con sus 5,6 millones de seguidores en Instagram un video en el que deja ver como el doctor le hace el procedimiento para sacarle la “bolita”.

“Realmente es algo muy chiquito lo que me van a hacer. Me salió, yo creo que hace mucho tiempo se me enconó un pelito, entonces eso empezó a generar digo yo como que duro, duro y empezó a crecer y yo dije: ‘No, yo no quiero tener esa vaina en la pierna”, dijo la artista.

Ver esta publicación en Instagram Oyeee me arrancaste un pedazo de pierna 😱😱😱 Una publicación compartida por JOHA FADUL (@johannafadul) el 30 de Oct de 2020 a las 8:48 PDT

Asimismo, Johanna Fadul contó que el médico quien le realizó la ¿intervención fue él mismo quien le hizo la operación de senos hace 20 años, por lo que aseguró quien le tiene gran confianza, debido a que lo conoce desde hace mucho tiempo.

“Él a mí las tetas me las hizo cuando yo tenía 19 años, tengo 35, o sea echen para atrás hace cuánto lo conozco… A los 10 años me las cambió porque estaban un poquito duras”, expresó.

Añadió, que aparte de hacerle la operación de aumento de busto, también le realizó una segunda operación en la nariz, porque a pesar que en la primera intervención le “quedó muy linda”, con el pasar de los años se le “engordó”.