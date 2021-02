José Aristimuño desató su sentido del humor en el show "Happy Week"

En el transcurrir del primer programa del año 2021 de Happy Week con José Aristimuño, hubo mucha tela para cortar.

Alfonso Medina, conductor del programa, le hizo ir soltándose con jocosidad. Aristimuño fue interrogado en la sección "Preguntan los panas" del espacio acerca de cuál fue el momento en el cual cambió todo para sí:

"mucha gente son personas que no aprenden todo en las universidades, sino en la vida. Cuando vi gente que tenía menos oportunidades que yo, y que no estaba siendo agradecido, me sentí mal. Ahí, me di cuenta que tenía que darle gracias a Dios y a mis padres por todo".