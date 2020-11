Justin Bieber admitió en su nuevo documental que pensó en suicidarse

En plena era de documentales y series autobiográficas, el cantante

En él, el canadiense habla de sus inicios en la música y lo que debió pasar para llegar a la fama siendo un adolescente. En tiempos recientes, el norteamericano no ha pasado por sus mejores momentos, habló del tema.

‘Justin Bieber: Next Chapter’ habla del lado más íntimo del intérprete, el cual es distinto tras casarse con Hailey Bieber. Sin embargo, lo que llamó fue lo inesperada confesión:

“Cuando tenía 15 años estaba tan rodeado. Millones de personas me veían, pero todavía me sentía solo. Me sentía incomprendido. Me sentía herido. No tenía ni idea de lo que vendría, de que esta vida me asaltaría y me absorbería. Había tanta gente que era tan mala. Gente que me decía: ‘¡Apestas! ¡Pareces una niña!’. Yo me lo quitaba de encima y actuaba como si no me molestara, pero me molestaba. Creo que hubo momentos en los que realmente me quería suicidar. Pensaba: ‘¿Este dolor va a desaparecer alguna vez?’. Fue tan constante. Estaba sufriendo, así que dije: ‘hombre, prefiero no sentir esto que sentirlo’”.