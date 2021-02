Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

El Tiempo indica que en una extensa publicación en redes sociales, Justin Timberlake dijo que desea disculparse con Britney Spears y Janet Jackson “porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.

“He visto los mensajes, tags, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente las veces en mi vida en que mis acciones contribuyeron al problema, cuando hablé fuera de lugar, o no me pronuncié por lo que era correcto. Entiendo que no cumplí en esos momentos y en muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, escribió el viernes.

El post de Timberlake llega una semana después del estreno de “The New York Times Presents: Framing Britney”, el documental de FX y Hulu que ofrece una mirada histórica a las circunstancias que llevaron a la conservaduría de Spears en 2008 y que resalta al movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney) de los fans que quieren verla liberada y con el control de su vida. El documental incluye una vieja entrevista en la que Timberlake habla de dormir con su antigua novia y dice que la ridiculizó al contratar una chica parecida a ella para su video musical de “Cry Me a River”.

Los fans criticaron a Timberlake por contribuir al muy público colapso nervioso de Spears y controlar la narrativa sobre el fin de su relación.

La respuesta negativa hacia Timberlake se incrementó cuando muchos en redes sociales recordaron el “defecto de vestuario” con Jackson que causó polémica nacional en el Super Bowl de 2004. Algunos argumentaron que Jackson, como una mujer negra, fue víctima de una doble moral racista y sexista y recibió un trato más duro que Timberlake, y que éste se benefició del “privilegio de hombre blanco”.

Y la decisión de la NFL de invitar a Timberlake a actuar en el espectáculo del medio tiempo hace tres años desató críticas de mujeres, minorías y otros que sintieron que Jackson fue obligada injustamente a pagar un precio mucho más alto que Timberlake.

“También me sentí obligado a responder, en parte, porque todo involucrado merece algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de corazón deseo ser parte y crecer”, escribió. “La industria es imperfecta. Predispone a los hombres, especialmente hombres blancos, al éxito. Está diseñada de esa manera. Como un hombre en una posición privilegiada debo ser franco al respecto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras ocurría en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme de la destrucción de otros”.

El hashtag #FreeBritney ha sido tendencia en las últimas semanas, con celebridades como Paris Hilton, Miley Cyrus, Bette Midler y más expresando su apoyo a Spears.

Jackson también fue tendencia durante el Super Bowl de 2018 y después, con los hashtags #JusticeforJanet (Justicia para Janet) y #JanetJacksonAppreciationDay (Día de Aprecio a Janet Jackson) resonando con fuerza antes de que Timberlake subiera por una histórica tercera vez al escenario del Super Bowl.

“No he sido perfecto navegando todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto y ser parte de un mundo que aliente y apoye”, escribió Timberlake. “Me importa profundamente el bienestar de las personas que quiero y que he querido. Puedo mejorar y voy a mejorar”.

