Ashley Nicolette, conocida popularmente como "Halsey" defendió recientemente al rapero Kanye West de las críticas y comentarios luego de los delirios que ha tenido durante su mitin la semana pasada. La cantante solicitó a todos los fanáticos suyos y de West que no se burlaran de este por su trastorno bipolar.

Durante el lanzamiento de su campaña para la presidencia de Estados Unidos, Kanye West tocó varios temas que nada tienen que ver con la política de ese país, rayando en lo absurdo y recibiendo burlas y duros comentarios al respecto. Sin contar que su aparición en Carolina del Sur, provocó ciertas discusiones con su familia.

No jokes right now. I have dedicated my career to offering education and insight about bipolar disorder and I’m so disturbed by what I’m seeing. Personal opinions about someone aside, a manic episode isnt a joke. If you can’t offer understanding or sympathy, offer your silence.

— h (@halsey) July 21, 2020