Kanye West ignoró la petición de divorcio de Kim Kardashian y asegura que ella no quiere acabar el matrimonio

De acuerdo a lo publicado por La Sopa, tras siete años de relación y cuatro hijos en común, las cosas entre Kanye West y Kim Kardashian se acercan cada vez más a su fin.

Sin embargo, el rapero aún mantiene la esperanza de que su esposa se arrepienta, razón por la cual no ha respondido a la solicitud de divorcio.

Según lo publicado por el medio, Kanye parece no creer realmente que Kim desee terminar con su matrimonio.

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, comentó una fuente a Hollywood Life.

Lo que Kanye West piensa de Kim

El allegado a la pareja aseguró que Kanye ha decidido esperar hasta conocer la última voluntad de su pareja, pues cree que todo se trata de una amenaza.

“Él sabe como es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio… Kanye ve esto como un movimiento en un juego de ajedrez, por lo que no ha reaccionado ni hecho nada”.

Kim Kardashian solicitó el divorcio al rapero a finales de febrero, luego varios meses de rumores sobre su separación.

No obstante, el intérprete de Good Life parece no tener intenciones de ofrecer una respuesta a corto plazo, porque aún desea salvar su relación.

En los últimos meses, la pareja llevó vidas separadas, luego de que la supuesta terapia de pareja no encontrase solución a sus problemas.

Actualmente se ha debatido mucho sobre la repartición de bienes de su divorcio, destacando su ostentosa mansión de Calabasas, así como la custodia de sus hijos

Los conflictos personales entre Kanye y Kim serán retratados en la última temporada del show Keeping Up With The Kardashians.

Fuente: La Sopa