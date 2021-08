¡Y AHORA QUÉ! Kanye West presentó solicitud ante la corte para cambiar legalmente su nombre

Kanye West es conocido por su excéntrica personalidad, sin embargo, su creatividad llegó al límite de motivarlo a cambiar legalmente su nombre.

El rapero de 44 años, presentó la solicitud a la Corte de Los Ángeles, alegando que desea deshacerse de su nombre completo, Kanye Omari West, y ser reconocido por su apodo "Ye".

West resaltó que la medida responde a "razones personales". Los documentos, con fecha del 11 de agosto, no han sido enviados al sistema judicial.

Por el momento, la moción solo fue notificada por correo electrónico y requiere de la aprobación de un juez.

El intérprete, quien se llama a sí mismo Ye desde hace varios años, resaltó en 2018 que quería dejar de "ser reconocido formalmente como Kanye West".

Su apodo también fue el título de su álbum en 2018. El rapero enfatizó en ese entonces, que además de ser la abreviatura de su nombre, es una palabra que suele aparecer en versículos de la Biblia.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018