Karina suspendió el tour De aquí soy por la pandemia de coronavirus

Acatando las alertas de salud internacionales y debido a la propagación del virus COVID-19 me veo en la penosa obligación de posponer todos los shows programados en las ciudades de : Caracas , Valencia , Maracay , Barquisimeto, Maracaibo y Pto. Fijo en el mes de Marzo . Les ruego paciencia para próxima información de donde y cuando se realizarán estos espectáculos en lo próximo . Les agradezco mucho su apoyo y les pido MUCHA prudencia y precaución . Cuídense , todos estamos conectados en el mundo y podremos contener esto con conciencia y sentido común. Los quiero y les mantendré en contacto .